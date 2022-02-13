На закупи до Польщі? Де насправді дешевші гречка та молоко

Порівнюємо ціни на продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Польща для українців — місце, де не лише можна добре заробити, але й вдало закупитися. Кількість магазинів з імпортними товарами у нашій державі з роками тільки збільшується. А найпримітніше те, що українці довіряють їм найбільше, та й ціна, за словами багатьох, підштовхує на це.
"Сьогодні" порівняв для вас вартість основних у кошику покупця продуктів харчування в Польщі та Україні.
Для цього ми скористалися онлайн-сервісами для покупок "Ашан Україна" та польським Auchan. Порівнювали ціни 11 лютого за встановленим НБУ курсом злотого 7,09 грн.
Молоко
Ціна молока в українському магазині із жирністю 2,5% — 36 грн, в польському — 2,7 зл (19,14 грн).
Цукор
1 кг цукру в Україні коштує 27,20 грн, в Польщі — 2,98 зл (21,12 грн).
Борошно
21,80 грн та 2,26 зл (16,06 грн) відповідно.
Олія
56,50 грн та 7,11 зл (50,40 грн).
Хліб
Хліб пшеничний 400 г в українському Ашані коштує 18 грн, а у польському 600 г — 1,98 зл (14 грн).
Сир Hochland Гауда плавлений скибочки 40% 130 г
57,70 грн та 4,07 зл (28,85 грн)
Куряче філе
119,90 грн та 16,64 зл (117,9 грн)
Гречка
54,30 грн та 11,62 зл (82,38 грн)
Підсумовуючи, можна сказати: значна частина продуктів харчування у Польщі є дешевшою, ніж в Україні, різниця може бути як незначна, так і доволі відчутна. Проте зауважимо: і в Україні можна придбати деякі вироби за оптимальною ціною, особливо коли мова йде про різноманітні акції та знижки.
Натомість, закуповуючи товари в Польщі, варто не забувати і про Tax Free. З його допомогою можна добряче зекономити. Наразі відсоток на продуктах становить приблизно 5-8%.
Ціни на хліб в Україні підскочать
Ціни на хліб в Україні 2022 року підскочать ближче до осені. Це приблизно на 35% більше від вартості 2021 року.
"Наразі фермери вийшли в поле. Почалося підживлення озимих. Це перший захід, який проводять українські хлібороби. Порівняно з минулим роком підживлення озимих подорожчало в 3,1 раза через подорожчання азотних добрив", – зазначив голова Союзу українського селянства Іван Томич.
Крім того, стан озимих на українських полях гірший, ніж рік тому, багато фермерів з цієї причини втратили велику кількість врожаю.
Нагадаємо, що в Україні поступово дорожчають майже всі категорії продуктів, але особливо – гречка.
Раніше ми також розповідали, чому банан у продуктовому кошику українця став пріоритетнішим за картоплю.