За агресію РФ платить весь світ: ціни на газ злетіли вище 2 тис. доларів

Газ дорожчає на тлі російської агресії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європі біржова ціна на газ перевищила позначку у 2000 доларів за 1000 кубометрів і не зупиняється. Вже до полудня ціна сягнула 2230 доларів.

Про це йдеться у результатах торгів на біржі ICE.

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Ціни на газ та нафту почали стрімко зростати після того, як російські війська почали широкомасштабну війну в Україні. Останній раз ціна була такою високою лише в грудні 2021 року.

Раніше повідомлялось, що Европа використали усі запаси блакитного палива із ПСГ, які були закачані туди минулого року.

Після нападу РФ на мирні українські міста Німеччина заявила, що більше не укладатиме нових контрактів з країною-агресором.

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ФРН побудують два додаткових термінали для прийому зрідженого газу і перейдуть на постачання блакитного палива з США.

Пошуком альтернативних джерел газу займається і Італія, про це заявив очільник італійського МЗС Луїджі Ді Майо.

Банкрутство "Північного потоку-2"

Незважаючи на захмарні ціни на природний газ та нафту компанія оператор російського газогону "Північний потік-2" оголосила про своє банкрутство.

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Nord Stream 2 AG довелося розпустити штат своїх співробітників і визнати себе неплатоспроможною компанією.

"Сьогодні" також писали, що Німеччина заморозила активи "Газпрому" і розповідали, які санкції були запроваджені проти російських банків.