За агрессию РФ платит весь мир: цены на газ взлетели выше 2 тыс. долларов

Газ дорожает на фоне российской агрессии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Европе биржевая цена на газ превысила отметку в 2000 долларов за 1000 кубометров и не останавливается. Уже к полудню цена достигла 2230 долраров.

Об этом говорится в результатах торгов на бирже ICE.

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Цены на газ и нефть начали стремительно расти после того, как российские войска начали широкомасштабную войну в Украине. Последний раз цена была такой высокой только в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Европа использовали все запасы голубого топлива из ПХГ, закачанные туда в прошлом году.

После нападения РФ на мирные украинские города Германия заявила, что больше не будет заключать новые контракты со страной-агрессором.

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ФРГ построят два дополнительных терминала для приема сжиженного газа и передадут на поставку голубого топлива из США.

Поиском альтернативных источников газа занимается и Италия, об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Банкротство "Северного потока-2"

Несмотря на заоблачные цены на природный газ и нефть, компания оператор российского газопровода "Северный поток-2" объявила о своем банкротстве.

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Nord Stream 2 AG пришлось распустить штат своих сотрудников и признать себя неплатежеспособной компанией.

"Сегодня" также писали, что Германия заморозила активы "Газпрома" и рассказали, какие санкции были введены против российских банков.