Яйця в Україні стануть удвічі дорожчими — у чому причина

Про це розповіла аналітик УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу) Світлана Литвин "Україна 24".
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Ціни на яйця почнуть зростати приблизно із серпня, а піку свого досягнуть в лютому.
"Ця ціна, ймовірно, триматиметься до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво", – зазначила експерт.
А все це через те, що в Україні рекордно скоротилося виробництво цього продукту – майже на 25% порівняно з обсягами 2020-го
. Таке стрімке зниження виробництва фіксували востаннє близько 20 років тому.