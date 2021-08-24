Японці навчилися робити пальне для вантажівок з супу рамен

Голова Nishida Shoun Масумі Нісіда придумав, як з рамена виробляти біопальне для авто / Фото: Flickr, Kyodo

Транспортна компанія Nishida Shoun в Японії почала використовувати як біологічноге пальне залишки супу рамен, які накопичуються в закладах громадського харчування. Така ідея виникла випадково ще 2013 року, а тепер кілька вантажівок компанії вже працюють на такому біопальному. Восени 2021 року на нього планують перевести всі 170 автомобілів Nishida Shoun.

Ключовим фактором вибору сировини стало те, що в залишках рамена міститься багато жиру. Ці залишки змішують з пальним, виробленим з переробленої рослинної олії, повідомило агентство Kyodo.

Nishida Shou закуповує жир і відпрацьовану олію у 2 тис. ресторанів. Інновація виявилася корисною обом сторонам: замість плати за утилізацію заклади отримують гроші за відходи, а Nishida Shoun на власному заводі в префектурі Фукуока щодня виробляє від 3 до 7 тис. літрів пального. Це вже задовольняє потреби понад 40% пального для 170 автомобілів в парку компанії.

Як виникла ідея

2013 року на одному із заходів, де обговорювалися перспективи пального з олії, до голови Nishida Shoun Масумі Нісіди звернувся адміністратор мережі ресторанів. Він запитав, чи можна знайти застосування залишкам супу. Закладам громадського харчування доводиться платити за їх утилізацію.

Особливістю рамена з локшиною є м'ясний або рибний бульйон. Найнаваристішим є варіант тонкоцу: він готується на свинячих кістках, жирі та хрящах. Нісіда припустив, що ця органіка може бути корисною, і розробив пристрій для відділення жиру від бульйону.

"Спочатку у мене не було жодних знань в області хімії; все робилося методом проб і помилок. Але коли екологічна ситуація стала серйозною проблемою, мої розробки виявилися корисними", – розповів Нісіда пізніше.

З відпрацьованоої олії для смаження вже давно виробляється біодизельне пальне, але жир, на відміну від рослинної олії, швидко застигає. Нісіда придумав спосіб розв'язати цю проблему шляхом усунення певних елементів під час рафінування. Перша фільтрація пального проходить прямо в ресторанах, оскільки розроблена Нісіда установка проста у використанні і може бути розміщена на будь-якій кухні.

Перехід на біопальне

Запаси вугілля, нафти і газу стають все менше, а тому все більшої актуальності набуває видобуток енергії з біологічного пального. Його виробляють з рослин, а вони є майже невичерпною сировинною базою.

Біогаз використовують:

для виробництва електроенергії і тепла;

як автомобільне пальне.

Виробництво біогазу дозволяє запобігти викидам метану до атмосфери. Метан впливає на парниковий ефект в 21 раз сильніше, ніж СО 2 , і знаходиться в атмосфері 12 років.

Однак транспортне біопальнк існує переважно як етанол і біодизель. Спроби комерціалізації рідкого біопального поки не привели до статистично значущих ринкових результатів.

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