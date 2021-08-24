Японцы научились делать топливо для грузовиков из супа рамен

Глава Nishida Shoun Масуми Нисида придумал, как из рамена производить биотопливо для авто / Фото: Flickr, Kyodo

Транспортная компания Nishida Shoun в Японии начала использовать в качестве биологического топлива остатки супа рамен, которые накапливаются в заведениях общепита. Такая идея возникла случайно еще в 2013 году, а теперь несколько грузовиков компании уже работают на таком биотопливе. Осенью 2021 года на него планируют перевести все 170 автомобилей Nishida Shoun.

Ключевым фактором выбора сырья стало то, что в остатках рамена содержится много жира. Эти остатки смешивают с топливом, произведенным из переработанного растительного масла, сообщило агентство Kyodo.

Nishida Shou закупает жир и отработанное масло у 2 тыс. ресторанов. Инновация оказалась полезна обеим сторонам: вместо платы за утилизацию общепит получает деньги за отходы, а Nishida Shoun на собственном заводе в префектуре Фукуока ежедневно производит от 3 до 7 тыс. литров горючего. Это уже удовлетворяет потребности более 40% топлива для 170 автомобилей в парке компании.

Как возникла идея

В 2013 году на одном из мероприятий, где обсуждались перспективы топлива из масла, к главе Nishida Shoun Масуми Нисиде обратился администратор сети ресторанов. Он спросил, можно ли найти применение остаткам супа. Заведениям общепита приходится платить за их утилизацию.

Особенностью рамена с лапшой является мясной или рыбный бульон. Самым наваристым является вариант тонкоцу: он готовится на свиных костях, жире и хрящах. Нисида предположил, что эта органика может быть полезна, и разработал устройство для отделения жира от бульона.

"Вначале у меня не было никаких знаний в области химии; все делалось методом проб и ошибок. Но когда экологическая ситуация стала серьезной проблемой, мои разработки оказались полезны", – рассказал Нисида позже.

Из отработанного масла для жарки уже давно производится биодизельное топливо, но жир, в отличие от растительного масла, быстро застывает. Нисида придумал способ решить эту проблему путем устранения определенных элементов во время рафинирования. Первая фильтрация топлива проходит прямо в ресторанах, поскольку разработанная Нисидой установка проста в использовании и может быть размещена на любой кухне.

Переход на биотопливо

Запасы угля, нефти и газа становятся все меньше, а потому все большую актуальность приобретает добыча энергии из биологического топлива. Его производят из растений, а они являются почти неисчерпаемой сырьевой базой.

Биогаз используют:

для производства электроэнергии и тепла;

в качестве автомобильного топлива.

Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу. Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем СО 2 , и находится в атмосфере 12 лет.

Однако транспортное биотопливо существует в основном как этанол и биодизель. Попытки коммерциализации жидких биотоплив пока не привели к статистически значимым рыночным результатам.

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