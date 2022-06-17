Вивозити валюту небезпечно? За що на митниці можуть вилучити усі гроші

В Україні запровадили штраф за неправильне вивезення валюти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за вивезення через кордон незадекларованих товарів та іноземної валюти.
Про це свідчить інформація про закон № 6051 на сайті Верховної Ради.
Згідно з документом, адміністративна відповідальність за недекларування валютних цінностей у сумі понад 10 тис. євро на особу передбачає штраф розміром 20% від суми, що перевищує дозволену на вивезення без декларування суму.
Голова податкового комітету Данило Гетьманцев пояснив, що цей 20%-вий штраф застосовуватиметься лише у разі недотримання встановленої форми декларування валюти.
Якщо ви спробуєте перевезти валюту поза митним контролем, то штраф буде вже у розмірі 100% вартості, та ще й із конфіскацією всієї суми валюти.
Повернення штрафів
З 23 травня в Україні відновилося покарання порушення габаритно-вагових норм для водіїв.
Штрафи за перевантаження фури накладатимуться за такою схемою:
- якщо на 5-10% більше за встановлену норму – 8500 грн;
- 10-20% – 17 000 грн;
- 20-30% – 34000 грн;
- понад 30% – 51 000 грн.
Про те, в якому випадку можна легально перевищувати габаритно-вагові норми, читайте у нашому матеріалі.
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