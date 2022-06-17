Вывозить валюту опасно? За что на таможне могут изъять все деньги

В Украине ввели штраф за неправильный вывоз валюты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за вывоз через границу незадекларированных товаров и иностранной валюты.
Об этом свидетельствует информация о законе № 6051 на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, административная ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 тыс. евро на лицо предполагает штраф размером 20% от суммы, превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.
Глава налогового комитета Даниил Гетманцев пояснил, что этот 20%-ный штраф будет применяться только в случае несоблюдения установленной формы декларирования валюты.
Если вы попробуете перевезти валюту вне таможенного контроля, то штраф будет уже в размере 100% стоимости, да еще и с конфискацией всей суммы валюты.
Возвращение штрафов
С 23 мая в Украине возобновилось наказание за нарушение габаритно-весовых норм для водителей.
Штрафы за перегруз фуры будут налагаться по такой схеме:
- если на 5-10% больше установленной нормы – 8500 грн;
- 10-20% – 17 000 грн;
- 20-30% – 34 000 грн;
- свыше 30% – 51 000 грн.
О том, в каком случае можно легально превышать габаритно-весовые нормы, читайте в нашем материале.
"Сегодня" ранее писали, кому "письма счастья" со штрафами начал рассылать "Нафтогаз", и рассказывали, какое наказание светит за нарушение комендантского часа.