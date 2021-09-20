Виплати безробітним українцям хочуть скоротити: що вплине на розмір допомоги

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Українцям зі страховим стажем 10-15 років зменшуватимуть розмір допомоги по безробіттю на 10%. Виплати залежатимуть від страхового стажу у відсотках від середньої заробітної плати.

Про це йдеться в законопроекті № 6067.

Як хочуть вираховувати розмір допомоги:

до п'яти років стажу – 50% середньої зарплати;

від п'яти до 15 років – 60%;

від 15 до 25 років – 70%;

більше 25 років – 80%.

Водночас безробітні, у яких стаж за останній рік склав 6 місяців, отримають мінімальний розмір допомоги, а ось якщо протягом 18 місяців перед безробіттям страхового стажу українця становив рівно рік – розмір виплати можуть прив'язати до трудової вислуги років.

Як зараз в Україні вираховується розмір допомоги

Українці отримують виплати, які розраховуються виходячи з трудового стажу:

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до двох років – 50%;

від двох до шести років – 55%;

від шести до 10 – 60%,

від 10 років – 70%.

Однак розмір виплат змінюється в залежності від періоду безробіття. Кожні 90 календарних днів він зменшується на 10%.

Безробіття в Україні

В серпні в Україні офіційно зареєстровані 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020 го в країні було на 179 тисяч непрацевлаштованих українців більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу.

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

У Нацбанку прогнозують підвищення до кінця 2021 року. Головною причиною падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки.

У червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14 313 грн після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію з червнем 2020 року) – на 23,6%.