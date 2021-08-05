Версия на русском
$ 26,91
31,95

Час сірих колекторів добігає кінця – на подачу документів у НБУ залишився тиждень

5 серпня, 10:21

Ксенія Капустинська

Колекторські компанії почнуть перевіряти за спеціальним реєстром, але не одразу – передбачено перехідний період

Колектори зобов'язані реєструватися. Колаж: "Сьогодні"

У колекторських компаній в Україні залишився тиждень, щоб подати документи для реєстрації. Термін спливає 13 серпня – колекторам давали місяць на отримання ліцензії.

Про це нагадав Національний банк України (НБУ).

"Усі працюючі компанії повинні до цього дня подати повний пакет документів до Національного банку", – зазначили в НБУ.

Всі подані документи розглянуть протягом 30 днів. Після цього НБУ повідомить колекторську компанію, чи зможе вона отримати ліцензію та продовжити діяльність.

З 14 жовтня колекторів почнуть перевіряти за спеціальним реєстром. Кредитори будуть зобов'язані розірвати договори з тими фірмами, які опиняться поза переліком.

Які документи тепер потрібні колекторам

Для подачі документів НБУ ввів спеціальні електронні форми в форматі Word і Excel. Різні категорії заявників заповнюють різні форми:

Компанії, у яких немає ліцензій на послуги кредитування і факторингу, мають заповнити такі форми:

Заявники, які не мають ліцензій на фінансові послуги, також повинні подати додаткові документи:

Нагадаємо, з 14 липня набули чинности кваліфікаційні вимоги до колекторів, які склав Нацбанк. Таким чином колекторів законодавчо зобов'язали розмовляти українською, бути ввічливими і спілкуватися з боржником не більше п'яти хвилин.

По суті, колекторам запропонували "етичний кодекс", за порушення якого будуть карати штрафами і виключенням з Реєстру колекторських компаній.

А про те, як недавно чорні колектори вибивали гроші з боржників компанії миттєвого кредитування, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Також сайт "Сьогодні" повідомляв про викриття схеми з фейковий кредитами.

Новини на цю ж тему:
НБУ регістрація колектори документи ліцензія ліцензування кредитори

Джерело: Сьогодні

Реклама