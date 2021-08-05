Час сірих колекторів добігає кінця – на подачу документів у НБУ залишився тиждень

Колекторські компанії почнуть перевіряти за спеціальним реєстром, але не одразу – передбачено перехідний період

Колектори зобов'язані реєструватися. Колаж: "Сьогодні"

У колекторських компаній в Україні залишився тиждень, щоб подати документи для реєстрації. Термін спливає 13 серпня – колекторам давали місяць на отримання ліцензії.

Про це нагадав Національний банк України (НБУ).

"Усі працюючі компанії повинні до цього дня подати повний пакет документів до Національного банку", – зазначили в НБУ.

Всі подані документи розглянуть протягом 30 днів. Після цього НБУ повідомить колекторську компанію, чи зможе вона отримати ліцензію та продовжити діяльність.

З 14 жовтня колекторів почнуть перевіряти за спеціальним реєстром. Кредитори будуть зобов'язані розірвати договори з тими фірмами, які опиняться поза переліком.

Які документи тепер потрібні колекторам

Для подачі документів НБУ ввів спеціальні електронні форми в форматі Word і Excel. Різні категорії заявників заповнюють різні форми:

компанії без статусу фінансової установи мають подати повний пакет документів;

небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на факторинг або кредитування, – скорочений.

Компанії, у яких немає ліцензій на послуги кредитування і факторингу, мають заповнити такі форми:

заяву про включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній;

анкета з описом бізнес-намірів;

анкета по політик і внутрішніх положень по взаємодії зі споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників;

відомості про особу, залученого заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами;

повідомлення про подання відомостей про структуру власності компанії;

відомості про остаточних ключових учасників в структурі власності компанії та відомості про власників істотної участі в компанії.

Заявники, які не мають ліцензій на фінансові послуги, також повинні подати додаткові документи:

схематичне зображення структури власності компанії;

документи для ідентифікації заявника, його власників істотної участі та керівників;

довідки про несудимість стосовно своїх керівників і всіх власників істотної участі – фізичних осіб;

підтвердження оплати за розгляд пакету документів.

Нагадаємо, з 14 липня набули чинности кваліфікаційні вимоги до колекторів, які склав Нацбанк. Таким чином колекторів законодавчо зобов'язали розмовляти українською, бути ввічливими і спілкуватися з боржником не більше п'яти хвилин.

По суті, колекторам запропонували "етичний кодекс", за порушення якого будуть карати штрафами і виключенням з Реєстру колекторських компаній.

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