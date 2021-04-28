Вам погрожують і ображають? На колекторів можна знайти управу

Колектори тероризують позичальників по всій Україні, погрожують рідним і близьким та навіть стежать за людьми. Уряд нещодавно вигадав, як поставити на місце вимагачів.

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Георгій Марінов розказує деталі у новинах "Сьогодні".

Вибивачів боргів спеціальним законом змушують вчитися манер. Їх зобов’язали розмовляти українською, бути чемними та спілкуватися з боржником не довше п’яти хвилин.

Відео: Сьогодні

Директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фін установ НБУ Ольга Губрич розповідає.

"Заборонено погрожувати, ображати, заборонено без отримання згоди на обробку персональних даних звертатися до людей, які не мають відношення до боргу. Це або близькі родичі боржника, або інші особи".

Наглядатимуть за дотриманням правил представники Нацбанку.

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Киянка Наталя Войченко на закон про посилення відповідальності колекторських фірм чекає давно. Жінка кілька років повертає кредит. І за цей час неабияк натерпілася.

Їй щодня телефонують, нецензурно лаються і погрожують, причому не тільки боржниці, а й батькам, знайомим. У соцмережах, де її знайшли, пишуть кожні годину-дві, хамлять. За такі порушення колекторську фірму можуть позбавити ліцензії.

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Експерт з безпеки Руслан Болгов каже:

"Колектори категорично не мають права тероризувати з 20:00 до 8:00 – це заборонено. Заборонено більше двох разів з зв'язуватися з боржником протягом доби з питання повернення кредиту".

У найближчі три місяці Нацбанк планує створити реєстр добропорядних колекторських контор. Тих, хто до бази не потрапить, – змусять закритися. Тому на нахабних "вибивал" закликають скаржитися.

"Скарга безпосередньо має містити описову частину і максимально повно описувати ситуацію, коли буде неналежне звернення. Якщо є можливість надати докази у вигляді скріншотів телефону – листування, відео- чи аудіозаписи – вони також можуть прийматися", – пояснює Ольга Губрич.

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Важливо запам’ятати назву колекторської фірми та час дзвінка. Цю інформацію разом із доказами слід зазначати у зверненні.

Нагадаємо, колишнього хокеїста збірної України Олександра Матвійчука тероризують колектори. Протягом трьох днів ексспортсмена били, а його родину тримали в заручниках у власній квартирі.

Також писалося, що колекторам запропонували "етичний кодекс", за порушення якого будуть карати штрафами та виключенням з Реєстру колекторських компаній.