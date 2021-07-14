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Скільки коштує стати колектором? В Україні почали діяти нові правила

14 липня 2021 11:37

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Нацбанк оновив вимоги до колекторських компаній і визначив, хто не зможе отримати дозвіл на діяльність

НБУ встановив плату за ліцензію для колекторів

НБУ встановив плату за ліцензію для колекторів / Фото: Фокус, НБУ

З сьогоднішнього дня – 14 липня – в Україні почали видавати ліцензії на колекторську діяльність. Ліцензія коштує 24 тисячі гривень. Така сума вказана в постанові Національного банку України (НБУ). Всі зареєстровані колекторські компанії вносяться до спеціального реєстру.

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Постанова правління НБУ № 72

Постанова правління НБУ № 72

Є й інші вимоги до компанії, яка хоче стати колекторської, пише сайт "Сьогодні". Така фірма повинна подати в НБУ письмове запевнення в тому, що її співробітники пройшли або проходять навчання правилам спілкування зі споживачами, що мають прострочену заборгованість.

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Не зможуть отримати ліцензію компанії, в яких власники або акціонери мають непогашену судимість за кримінальні злочини або були звільнені з дисциплінарним стягненням з посади судді, прокурора, з правоохоронних органів або з держслужби, якщо серед власників є прописані на непідконтрольною території або громадяни країни-агресора.

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Якщо протягом року НБУ змушений буде два рази застосувати до будь-якої колекторської компанії "заходи впливу" за порушення етичних норм, її ліцензія буде анульована.

Нагадаємо, також з 14 липня набули чинності кваліфікаційні вимоги до колекторів, які склав Нацбанк.

А про те, як недавно чорні колектори вибивали гроші з боржників компанії миттєвого кредитування, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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