Вперше за 21 рік: "Укрпошта" перезапустила забуту послугу

"Укрпошта" запустила ще один спосіб надсилання посилок / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" вирішила відновити доставку відправлень "Укрзалізницею", яка востаннє практикувалася понад 20 років тому.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Для цього в експлуатацію ввели 14 залізничних вагонів, які перевозитимуть гуманітарні вантажі.

Відправлення можна оформити в особистому кабінеті "Укрпошти", а прийом таких вантажів проводиться тільки в поштоматах, що розташовані поблизу центральних залізничних вокзалів:

Київ – відділення №02505;

Одеса – №65501;

Дніпро – №49501;

Львів – №79023.

Адресувати свою посилку можна в будь-який населений пункт, де працює відділення "Укрпошти".

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"Доставка залізницею – це необхідне та своєчасне рішення, щоб ми мали додаткові способи доставляти поштові відправлення, насамперед гуманітарні, у яких велика потреба", – заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Відправлення однієї посилки вагою до 30 кг та завдовжки до 70 см таким способом коштує 25 грн, що є мінімальною сумою. Термін зберігання посилки у місті – до 14 днів.

Нова послуга "Укрпошти"

Поштовий оператор запустив однойменний мобільний додаток, в якому можна оплатити посилки, відправлені по Україні або за кордон, а також доступні функції:

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відстеження відправлень;

оформлення відправлень;

розрахунок вартості відправлень;

пошук відділень;

пошук поштових індексів;

переказ між картками;

переказ з картки до відділення;

переказ "З картки додому".

Детальніше про те, як оформити відправку через нову програму, дивіться нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, яку послугу "Нова пошта" запустила для переселенців та розповідали, як правильно відправляти посилки до Європи.