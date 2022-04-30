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Як надіслати посилку до Європи і назад – найвигідніші поштові оператори

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 квітня, 11:20
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Розповідаємо усе важливе про міжнародну доставку до Європи і назад
Які поштові оператори надають вигідні умови
Які поштові оператори надають вигідні умови / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відправлення посилок до Європи стало чи не найпопулярнішою послугою серед українців з початку повномасштабної війни.

"Сьогодні" розповідають, які поштові оператори надають можливість відправити речі до Європи і назад і скільки це коштує.

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Міжнародний поштово-логістичний оператор здійснює відправлення посилок напряму до 15 країн Європи з України і назад.

Мінімальна ціна відправлення становить 613 грн, а максимум – 3278 грн.

Вартість відправлення залежить від країни та ваги посилки і відрізняється для кожного напрямку, тарифна таблиця виглядає так:

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Терміни доставки коливаються від 3 до 12 днів, залежать від країни та впливу зовнішніх чинників.

"Укрпошта"

"Укрпошта" має сполучення із майже всіма країнами світу, оскільки є національним поштовим оператором, тарифи також коливаються залежно від далечини відправлення. Таблицю розрахунків дивіться тут.

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Однак під час війни національні поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України на запит "Укрпошти".

Йдеться не про всі, а про найпопулярніші для українських біженців країни, а відправляти за пільговими умовами можна одяг, господарчі товари, продукти у заводській упаковці до 10 кг, невелику кількість безрецептурних ліків.

Наразі таку можливість надали:

  • Пошта Чехії (Česká Pošta);
  • Österreichische Post AG (Пошта Австрії);
  • Omniva (Пошта Естонії);
  • Poczta Polska (Пошта Польщі);
  • An Post (Пошта Ірландії);
  • Slovenská pošta (Пошта Словаччини);
  • Pošta Slovenije (Пошта Словенії);
  • Georgian Post (Пошта Грузії);
  • Cyprus Post (Пошта Кіпру);
  • Magyar Posta (Пошта Угорщини);
  • Guernsey Post, UK (Пошта Гернсі);
  • Пошти Вірменії;
  • Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару).

Сама ж "Укрпошта" запустила акцію "Посилка з дому", яка передбачає відправлення до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини зі знижкою 70% від рівня чинних тарифів.

"Нова пошта"

"Нова пошта" має цілий дивізіон "Нова Пошта Глобал", який здійснює міжнародні відправлення.

Наразі поштовий оператор запустив спеціальну послугу "Речі з дому за кордон", щоб евакуйовані українці в Європі могли отримати особисті речі з великою знижкою.

Рівень знижки при відправці посилок до 30 кг залежить від ваги відправлення. При відправці речей вагою від 30 до 70 кг вартість залежить від зони доставки, до якої входить країна, – першої чи другої.

Послуга поширюється на 24 країни, їх зонування за посиланням, однак ціна стартує з 800 грн.

Якщо ви перебуваєте в іншій країні або хочете відправити посилку у зворотній бік, можете скористатися спеціальним сервісом розрахунку вартості.

Зауважте, що посилку за кордон сьогодні можна відправити із будь-якого відділення "Нової пошти".

"Сьогодні" також писали, що "Укрпошта" відновлює давно забуту послугу, і писали, як тепер працюватиме Rozetka.

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