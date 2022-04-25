Війна кредиту не завада: з якими проблемами стикаються українці під час воєнного стану

Банкам рекомендували продовжити кредитні канікули / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після 24 лютого українські банки запровадили кредитні канікули для користувачів – кожна установа має свої правила, тож користувачі зіткнулися з низкою проблем і незручностей, пов’язаних з кредитними картками.

Редакція "Сьогодні" розповідає, на які труднощі натрапили українці під час війни та як розв’язати проблеми з кредитками.

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Завершення терміну дії картки

У багатьох користувачів термін дії банківської картки, зокрема кредитної, міг закінчитися під час війни. Якщо відділення банку не працює, отримати оновлений аналоговий варіант картки не вийде.

Втім для українців зараз є два доступних варіанти у цій ситуації. Перший – продовжувати користуватися карткою, адже більшість банків автоматично продовжили термін дії карток в умовах воєнного стану (цю інформацію слід уточнити на сайті вашого банку).

Є можливість оформити нову, але віртуальну картку для вашого рахунку. Зробити це можна в мобільному застосунку чи онлайн-банкінгу. Закидати гроші на рахунок, перекази та інші операції можна буде виконувати без змін, а ось фізичний розрахунок можна буде здійснювати через GooglePay або ApplePay.

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Обслуговування кредитів

У період війни та за місяць після її закінчення, споживачі не нестимуть відповідальності за прострочення виконання зобов’язань за кредитом. Тобто не нараховуватимуть ні штрафів, ні пені. Однак це не скасування кредиту, його все одного потрібно буде сплатити в повному розмірі.

У разі невиконання зобов’язань за договором, клієнтам не повинні збільшувати процентну ставку чи скасовувати відсотки за користування кредитними коштами. Це буде неправомірною дією з боку кредитора.

Хоча деякі фінансові установи запровадили кредитні канікули лише на місяць, а після його завершення без попередження почали списувати суми грошей з рахунків клієнтів. Це викликало шквал обурення з боку українців, тож НБУ мусив видати нові рекомендації щодо продовження відтермінувань на період війни.

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Виплата іпотеки

Важливим питанням стала зокрема виплата кредиту за житло, особливо якщо помешкання було знищене окупантом. Переселенці брали з собою лише найнеобхідніше, тож грошей на сплату кредитів, ймовірно, не мають.

Юристи зазначають, що за іпотеку доведеться сплатити в будь-якому разі. Втім, якщо квартиру розбомбили, слід припинити іпотеку шляхом державної реєстрації, і тоді цим питанням займатиметься страхова компанія, яка й надаватиме гроші на сплату кредиту.

Раніше "Сьогодні" розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців. Дізнайтеся також, які податкові послаблення діють для українців під час режиму воєнного стану.