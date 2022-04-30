Війна змінила правила? Чи потрібно зараз платити за прибудинкову територію

Війна внесла свої корективи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 24 лютого в Україні був введений режим воєнного стану, під час якого Кабмін заборонив нараховувати та стягувати штрафи чи пені, інфляційні нарахування, відсотки річні у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги населенням.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 05 березня 2022 року № 206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану".

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Надання комунальних послуг у разі несплати або оплати не в повному обсязі припинено не буде.

Нагадаємо, що згідно з 5 статею Закону України "Про житлово-комунальні послуги", перелік житлово-комунальних послуг включає в себе:

житлові послуги (утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема до цього входить і прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території); комунальні послуги (постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами).

Тож, говорячи простими словами, від сплати за обслуговування прибудинкової території вас ніхто не звільняє, однак якщо у вас немає коштів, щоб розрахуватися за ці послуги, ви можете зробити це пізніше, не сплачуючи відповідно штрафів за прострочення платежу.

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Якими будуть тарифи на газ

Український уряд після збереження для населення діючих тарифів на електроенергію має намір ухвалити рішення, яке б дало змогу постачальникам не піднімати тарифи на газ. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі каналу "Україна 24".

"Про майбутнє ми маємо чітке розуміння та рішення уряду щодо непідвищення цін на електрику, непідвищення цін на газ, фіксування цих цін, і цього ми дотримуватимемося", – сказав Гетманцев.

За словами Гетманцева, ці рішення спрямовані на те, щоб не допустити зростання заборгованості за комунальні послуги.

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Нагадаємо, що попри війну, показники електролічильників є необхідними для того, щоб правильно нарахувати кількість спожитої енергії і суми для сплати.

Раніше ми писали, що в Україні змінився порядок нарахування субсидій.