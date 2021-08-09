Краде паролі від "Приват24" і Monobank. У Google Play знайшли новий вірус

Новий вірус зчитує паролі від "Приват24" і Monobank / Фото: Pixabay, прес-служба ПриватБанку, monobank
Фахівці з кібербезпеки з Нідерландів повідомили про появу нового вірусу Vultur. Він поширюється через Google Play. Він розрахований на крадіжку паролів від банківських карток, а також криптовалютних гаманців. Вірус здатний красти особисті паролі від кабінетів в онлайн-банкінгу, в тому числі "Приват24" і Monobank.
Технічно Vultur – це троянська програма, яка вміє зчитувати інформацію прямо з екранів смартфонів, пише GSMinfo. На це у "трояна" йде всього кілька секунд. Крім того, вірус може аналізувати програми на смартфоні, щоб з'ясувати, наскільки активно власник гаджета користується програмами онлайн-банкінгу.
Отриманими даними хакери можуть скористатися в будь-який момент – наприклад, вони можуть почекати, коли жертва отримає зарплату, щоб вкрасти якомога більше.
Як захиститися
Найгірше те, що додаток поширюється через Google Play, який багато хто все ще вважає безпечним.
- Кращим способом захисту від вірусів є відмова від скачування незрозумілих додатків – користуватися потрібно тільки офіційними версіями від відомих розробників, які дорожать своєю репутацією.
- Також важливо стежити за тим, щоб у вас на смартфоні завжди був антивірус з найактуальнішими на цей момент базами шкідливих програм.
Також експерти розповідали, що робити, якщо у вас вже вкрали гроші з банківської карти.
Нагадаємо, гроші з картки ПриватБанку можна вкрасти не тільки за допомогою просунутого вірусу, але й після крадіжки мобільного телефону.
Крім того, сайт "Сьогодні" повідомляв, що Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами.
Про що ще говорять в Україні та світі 9 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":
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