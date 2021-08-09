Ворует пароли от "Приват24" и Monobank. В Google Play нашли новый вирус

Новый вирус считывает пароли от "Приват24" и Monobank / Фото: Pixabay, пресс-служба ПриватБанка, monobank
Специалисты по кибербезопасности из Нидерландов сообщили о появлении нового вируса Vultur. Он распространяется через Google Play. Он рассчитан на воровство паролей от банковских карточек, а также криптовалютных кошельков. Вирус способен красть личные пароли от кабинетов в онлайн-банкингах, в том числе "Приват24" и Monobank.
Технически Vultur – это троянская программа, которая умеет считывать информацию прямо с экранов смартфонов, пишет GSMinfo. На это у "трояна" уходит всего несколько секунд. Кроме того, вирус может анализировать приложения на смартфоне, чтобы выяснить, насколько активно владелец гаджета пользуется программами онлайн-банкинга.
Полученными данными хакеры могут воспользоваться в любой момент – например, они могут подождать, когда жертва получит зарплату, чтобы украсть как можно больше.
Как защититься
Хуже всего то, что приложение распространяется через Google Play, который многие все еще считают безопасным.
- Лучшим способом защиты от вирусов является отказ от скачивания непонятных приложений — пользоваться нужно только официальными версиями от известных разработчиков, которые дорожат своей репутацией.
- Также важно следить за тем, чтобы у вас на смартфоне всегда был антивирус с самыми актуальными на данный момент базами зловредных программ.
Также эксперты рассказывали, что делать, если у вас уже украли деньги с банковской карты.
Напомним, деньги с карточки ПриватБанка можно украсть не только с помощью продвинутого вируса, но и после кражи мобильного телефона.
Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитами.
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