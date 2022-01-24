Питання відключення Росії від SWIFT зняли з розгляду – що сталося

Яка країна зняла питання з обговорення / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина зняла з розгляду питання про відключення від SWIFT Російської Федерації, в рамках обговорення можливих санкцій проти країни.

Про це заявив один із євродепутатів депутатів, повідомляє портал Euroactive.

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"Тоді як газ і нафта розглядаються як можливі важелі, один дипломат із ЄС заявив, що опозиція на чолі з Німеччиною, схоже, зняла з обговорення пропозицію відокремити Москву від глобальної платіжної системи SWIFT", – цитує видання.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що голова Європейської дипломатії Жосеп Боррель взагалі не зрозумів питання журналістів щодо можливості відключення Росії від SWIFT.

Ця та інші можливі санкції проти РФ обговорювалися у понеділок, 24 січня, на засіданні глав Міністерств закордонних справ європейських країн, яке відбувається у Брюсселі. Зустріч присвячена ситуації навколо України та можливої агресії Росії, яка схвилювала весь світ.

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Чи можуть все ж таки відключити РФ від SWIFT?

Раніше ми писали, що можливість відключення Російської Федерації від глобальної платіжної системи розглядають США у разі військового вторгнення РФ в Україну.

Проте, звертають увагу Сполучені Штати не лише на санкції, а й на можливі наслідки від їхнього запровадження. Так, одним із можливих наслідків, на думку представників США, є порушення поставок енергоносіїв з Росії.

Нагадаємо, що SWIFT – це міжнародна банківська система для платежів. Відключення від неї може позбавити росіян банальних та звичних зручностей, пов'язаних із переказами з карти на карту.

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"Сьогодні" раніше писали, як новини про російську агресію загострюють ситуацію в Україні та розповідали, що буде з курсом долара у разі реального вторгнення РФ.