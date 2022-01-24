Вопрос отключения России от SWIFT сняли с рассмотрения – что произошло

Какая страна сняла вопрос с обсуждения / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT Российской Федерации в рамках обсуждения возможных санкций против страны.

Об этом заявил один из евродепутатов, сообщает портал Euroactiv.

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"Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT", – цитирует издание.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что глава Европейской дипломатии Жосеп Боррель вообще не понял вопроса журналистов о возможности отключения России от SWIFT.

Эта и другие возможные санкции против РФ обсуждались в понедельник, 24 января, на заседании глав Министерств иностранных дел европейских стран, которое проходит в Брюсселе. Встреча посвящена ситуации вокруг Украины и возможной агрессии России, которая взволновала весь мир.

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