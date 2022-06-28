Водіям приготуватися: що зміниться на українських АЗС найближчим часом

Ситуація з автогазом вже повністю стабілізувалася / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Обсяги імпорту пального в Україну зростають щоденно і це вже почало приносити свої плоди.

Про це розповів директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук у коментарі "Телеграфу".

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За словами експерта, проблеми з автогазом в країні вже ліквідовані і це пальне почало поступово дешевшати. У найближчий тиждень ціна на нього знизиться ще на 1-15,5 гривні, прогнозує Мельничук.

"Також немає гігантських черг за бензином з сотні авто, тепер це максимум 10-20 авто, а в західних регіонах країни черги і зовсім відсутні", – зазначив він.

А що з бензином?

Тут теж варто очікувати стабілізації ситуації. Експерт вважає, що вона вирівняється у найближчі 2-3 місяці – дефіцит зникне, а ціни підуть вниз.

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На скільки саме знизиться вартість, поки говорити зарано, каже Мельничук.

Ситуація з дизпальним

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним.

Такий висновок експерт зробив через те, що оптова ціна на нього знижується, а пропозиція збільшується.

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Куюн наголосив, оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці і це означає, що "промислові споживачі та аграрії наїлися".

"Сьогодні" раніше писали, які зміни для водіїв запровадила мережа АЗС WOG і розповідали, які нововведення почнуть діяти на дорогах з 1 липня.