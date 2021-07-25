Замість iPhone – цегла. Шахраї дурять людей через "Нову Пошту"

Шахраї дурять людей через "Нову пошту"

В Україні шахраї придумали нову схему для обману людей – на цей раз за допомогою відправки товару з післяплатою через "Нову пошту".

Як повідомляє "Інформатор", дівчина замовила в одному з Telegram-каналів Apple IPhone 12 pro max, а коли прийшла до відділення "Нової пошти", їй не дали подивитися замовлення до оплати.

Шахраї відправили товар, який продавався за зниженою ціною, з післяплатою. У поштовому відділенні дівчині дали відкрити тільки картонну коробку, в якій лежала запечатана заводська упаковка.

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Як розповіла жертва шахраїв, після оплати посилки вона забрала товар і відійшла в зону роздрукування, де намагалася відкрити коробку, яку склеїли зсередини. Коли її відкрили, то виявили цеглу і записку.

Співробітники "Нової пошти" відмовилися повертати дівчині сплачені нею кошти, а поліцейським ті сказали, що перед відправкою вони не перевіряють товари.

Також нагадаємо, в Мережі з'явилася нова схема шахрайства, розрахована на клієнтів ПриватБанку. Зловмисники зареєстрували сайт p-invest.site з логотипом і айдентикою фінустанови. Українцям пообіцяли 8500 доларів доходу в місяць від інвестицій у національні компанії.