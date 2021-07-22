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"Нова пошта" попередила про шахраїв в онлайн-магазинах: як не стати жертвою

22 липня 2021 20:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Українцям порадили звертати особливу увагу на паспортні дані, паролі та сумнівні ресурси

"Нова пошта" вважає розмір штрафу неприйнятним

"Нова пошта" вважає розмір штрафу неприйнятним / Фото: Pixabay, rau.ua

Приватний поштовий оператор "Нова пошта", який нещодавно потрапив в скандал із величезним штрафом, попередив українців, що при здійсненні онлайн-покупок в Україні та за кордоном, можна попастися шахрайські мережі. У компанії підготували інструкцію про те, як протидіяти аферистам.

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Для безпечних онлайн покупок в Україні найкраще дотримуватися таких правил:

  • Платити тільки через офіційний сайт "Нової пошти". Будь-які інші посилання на невідомі ресурси – виверти шахраїв.
  • При здійсненні покупок на маркетплейсах необхідно користуватися послугою "Надійна купівля". Наприклад, на сайті olx.ua – це "OLX доставка", на сайті prom.ua і bigl.ua – "Покупка без ризику".
  • Відстежувати трекінг також варто тільки через офіційні сайти і у жодному разі не переводити передоплату на картки незнайомцям. У більшості випадків це шахраї.
  • Продавцям варто вказувати в оголошенні повну суму за товар, який вони хочуть отримати на банківську карту.
  • Відправляючи товар, необхідно використовувати номер експрес-накладної (ЕН), який вказаний в особистому кабінеті торгового майданчика.
  • Номер ЕН, який передають особистим повідомленням сторонні особи, також краще не використовувати.

Щоб безпечно здійснити онлайн-покупку за кордоном, необхідно слідувати таким порадам:

  • Не вводити особисту інформацію на підозрілих сайтах.
  • Паролі в кабінети на сайтах зарубіжних інтернет-магазинів робити надійними і різними. Також необхідно періодично їх міняти.
  • Варто звертати особливу увагу на ціни і їхню різницю на аналогічних ресурсах.
  • Вказувати реальне опис і вартість замовленого товару, а також повні дані одержувача (ПІБ, номер мобільного телефону та електронну пошту).
  • Зберігати записи всіх фінансових транзакцій. Вони стануть у нагоді у випадках відкриття суперечок щодо повернення товарів або коштів.
  • Не можна розголошувати трек-номер, особисті дані і деталі замовлення стороннім особам.

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Також варто звертати увагу на такі нюанси:

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  • Одержувачем, платником за товар і одержувачем повинна бути одна і та ж людина. Прізвище та ім'я клієнта, зазначені в особистому кабінеті і на банківській картці, повинні співпадати.
  • Вказувати дані так, як вони записані в закордонному паспорті.
  • Не робити покупку за допомогою платежів, що не визнані чинним законодавством держави продавця.
  • Не передавати секретні коди і паролі від особистого кабінету, включаючи співробітників компанії, через яку відбувається відправка.
  • Уважно перевіряти ресурс або мобільний додаток, на яких вводиться пароль до особистого кабінету. Захищений сайт містить у рядку адреси https: // і значок "Замок".
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Перевірити сайт можна за допомогою спеціальних сервісів. Серед них сайт кіберполіції – https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ або Асоціації ЕМА – https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/.

Нагадаємо, в Мережі з'явилася нова схема шахрайства, розрахована на клієнтів ПриватБанку. Зловмисники зареєстрували сайт p-invest.site з логотипом і айдентикою фінустанови. Українцям пообіцяли 8500 доларів доходу на місяць від інвестицій у національні компанії.

Про що ще говорять в Україні та світі 22 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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