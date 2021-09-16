Віртуальна місія МВФ незабаром почне роботу в Україні

Представник МВФ заявив, що місія запрацює вже у вересні / Фото: Колаж: Сьогодні

Віртуальна місія МВФ в Україні з питань першого перегляду програми stand-by почне роботу пізніше в цьому місяці. Точна дата поки що невідома.

Про це на брифінгу повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не можу дати ніяких деталей про таймлайн виділення грошей або про розширення (програми)... Дискусії тривають", – відповів він на прохання прокоментувати заяви представників уряду України.

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділив перший транш фінансування в обсязі $ 2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування – призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.

Два кредити на 411 млн доларів

13 вересня Україна і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйон доларів.

На що направлять гроші:

на розвиток вищої освіти в країні;

на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

Раніше ми повідомляли, що до кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.

Крім того, Кабінет міністрів 15 вересня направив до парламенту проєкт держбюджету на 2022 рік – він грунтується на середньостроковій бюджетній декларації. Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті.