Видно навіть із космосу: супутник Maxar зняв, як росіяни крадуть українське зерно

Росіяни знову крадуть українське зерно / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Maxar

Росіяни продовжують красти українську пшеницю. Так, в окупованому Севастополі помітили чергове судно окупантів, на яке вантажать зерно.

Супутниковий знімок судна опублікувала компанія космічних технологій Maxar.

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Його зроблено ще 12 червня, на фотографії видно, як зерно вантажать на корабель. Раніше це судно не було помічено на інших знімках.

Maxar показав, як росіяни вивозять українську пшеницю

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Назва судна невідома, проте чітко зазначено, що ще у травні 2022 року цього корабля в окупованому Севастополі не було.

Раніше на зображеннях Maxar вже було показано два балкери під російським прапором, завантажені зерном у травні.

"Це не одиничний випадок. На новому супутниковому знімку Maxar від 12 червня 2022 року видно інше судно, яке завантажується зерном у Севастополі", – йдеться у повідомленні компанії.

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ООН, Росія та українське зерно

Переговори з РФ щодо відкриття експорту для українських продуктів веде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. У переговорне питання також залучені Туреччина та інші країни.

Якщо Росія погодиться зняти блокаду з українських портів, то Захід пом'якшить обмеження на експорт калійних добрив із Росії та Білорусі.

Раніше ми розповідали, як планують експортувати українське зерно під час війни. Також ми писали, що російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України.