Видно даже из космоса: спутник Maxar заснял, как россияне воруют украинское зерно

Россияне снова воруют украинское зерно / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Maxar

Россияне продолжают воровать украинскую пшеницу. Так, в оккупированом Севастополе заметили очередное судно оккупантов, на которое грузят зерно.

Спутниковый снимок судна опубликовала компания космических технологий Maxar.

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Он сделан еще 12 июня, на фотографии видно, зерно грузят на корабль. Ранее это судно не было замечено на других снимках.

Maxar показал, как россияне воруют украинское зерно

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Название судна неизвестно, однако четко указано, что еще в мае 2022 года этого корабля в оккупированом Севастополе не было.

Ранее на изображениях Maxar уже были показаны два балкера под российским флагом, загруженные зерном в мае.

"Это не единичный случай. На новом спутниковом снимке Maxar от 12 июня 2022 года видно другое судно, загружаемое зерном в Севастополе", – говорится в сообщении компании.

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ООН, Россия и украинское зерно

Переговоры с РФ по поводу открытия экспорта для украинских продукто ведет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В переговорный вопрос также вовлечены Турция и другие страны.

Если Россия согласится снять блокаду с украинских портов, то Запад смягчит ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси.

Ранее мы рассказывали, как планируют экспортировать украинское зерно во время войны. Также мы писали, что российские оккупанты продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины.