В "Укрзалізниці" заявили про катастрофічну нестачу палива

В "Укрзалізниці" кажуть, що палива залишилося на 9 днів / Фото: Колаж: Сьогодні

Запасів палива в системі "Укрзалізниці" залишилося на дев'ять днів. Антикризовий штаб Кабінету міністрів буде працювати над цією проблемою.

Про це глава "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив в ході брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо з постачальниками палива за рамковою угодою. Ця угода прив'язана до європейських індексів і вони не завжди відіграють ту ситуацію, яка складається в Україні. Не завжди нашим постачальникам вигідно за формульною ціною, прив'язаною до цих європейських індексів, поставляти нам. І вони постачають нам як останньою своєю опцією. Спочатку поставляють туди, де маржа вище, потім "Укрзалізниця"", – розповів Камишин.



Він додав, що потрібно прийняти рішення, яке дозволить швидше закуповувати, тоді коли знижується рівень палива.

"Упевнений, що ми з нашою командою не допустимо зупинки "Укрзалізниці" через відсутність палива", – сказав глава компанії.

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Скандал в "Укрзалізниці"

Група шахраїв, що складається з 15 чиновників АТ "Укрзалізниця", постане перед судом. Мова йде про викриття злочинних схем влітку 2020 року . Обвинувальний акт стосовно організаторів і учасників угоди відправили до суду.

Серед зловмисників:

колишній виконуючий обов'язки голови правління підприємства, 100% акцій якого внесені в статутний капітал АТ "Укрзалізниця";

керівники структурних підрозділів держустанови (колишні і нинішні);

начальники моторвагонних депо регіональних філій.

Раніше РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби вжити кардинальних, в тому числі кадрові, рішення.

Нагадаємо, пасажир "Укрзалізниці" , Який їхав з Херсона до Львова, поскаржився на умови в вагоні.