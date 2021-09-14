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"Сидіння просиджені до цвяхів": умови в поїзді "Укрзалізниці" обурили українця (фото)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
14 вересня, 16:22
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Чоловік залишився незадоволеним поїздкою в вагоні, в якому людям нічим було дихати
На Укрзалізницю поскаржився пасажир
На Укрзалізницю поскаржився пасажир / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажир "Укрзалізниці", який їхав з Херсона до Львова, поскаржився на умови в вагоні.

Як написав він в Instagram, в поїзді дихати було нічим, а з сидінь стирчали цвяхи.

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"Подорожуй, як король. Вагони ну точно мої ровесники, все старе і брудне. Тепловоз просто древній (72-го року випуску), коптить, у вагоні дихати нічим. Сидіння просиджені до жорсткості алмазів, причому, періодично з цих алмазів стирчать маленькі підступні гвоздики, які легко зроблять з ваших штанів модні хіпстерскі траузери", – написав пасажир.

За його словами, альтернативи як дістатися в українців практично немає.

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"Втім, заткнемо вуха шматочками піни, що стирчить в достатку зі старих віконних рам і не будемо сперечатися", – поскаржився пасажир.

Уже кілька років "Укрзалізниця" перебуває в кризовому стані через неефективну роботу топ-менеджменту і високого рівня корупції. За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" отримала майже 12 млрд грн збитків і опинилася на межі дефолту. Як кажуть експерти, інфраструктура "Укрзалізниці" має бути модернізована.

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У поїзді зі Львова над місцями для пасажирів лампа була прикріплена на медичний пластир.

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"Міша сьогодні їхав зі Львова 150 поїздом і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала, креативне рішення. Лампа, до речі робоча, була надійно прикріплена до стелі за допомогою медичного пластиру", – написала Дарина Мазур в Facebook.

Скандал в "Укрзалізниці"

Група шахраїв, що складається з 15 чиновників АТ "Укрзалізниця", постане перед судом. Мова йде про викриття злочинних схем влітку 2020 року. Обвинувальний акт стосовно організаторів і учасників угоди відправили до суду.

Серед зловмисників:

  • колишній виконуючий обов'язки голови правління підприємства, 100% акцій якого внесені в статутний капітал АТ "Укрзалізниця";
  • керівники структурних підрозділів держустанови (колишні і нинішні);
  • начальники моторвагонних депо регіональних філій.

Раніше РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби вжити кардинальних, в тому числі кадрові, рішення.

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