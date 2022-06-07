В Україну прибувають бензовози з ЄС – що відбувається з цінами на пальне

В Україну прибувають бензовози "зеленим коридором" / Фото: уніан, dpsu.gov.ua, Колаж: Сьогодні
В Україну почали прибувати бензовози з пальним із Євросоюзу "зеленим коридором".
Про це розповіли у Держприкордонслужбі.
Зазначається, що прикордонники та митники першочергово пропускають автівки з пальним і у разі необхідності відкривають для них додаткові смуги.
Начальник пресслужби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко зазначив, що такий пропуск забезпечується на завданням керівництва уряду.
Що з цінами на АЗС?
Ціни не встигли відреагувати на відкриття "зелених коридорів" для бензовозів і у вівторок, 7 червня, залишились такими ж, як і 6 числа.
Бензин А-95 можна знайти лише на кількох заправках, на ОККО за нього просять 52 грн/л, а на "Авіас" 50,50 грн/л.
Дизпальне реалізують значно більше АЗС, найдешевше продає "БРСМ-Нафта" – 54,99 грн/л, а найдорожче – Mango – 57,99 грн/л.
Загальна картина виглядає так:
Лихоманка на польскому ринку
Ціни на пальне в Польщі переживають сильні стрибки, на початку червня вартість деяких видів бензину побила рекорди.
Ситуація виглядає так:
- А-95 – 7,76 злотих (53,60 грн);
- А-98 – 8,27 злотих (57,12 грн);
- дизпальне – 8,37 злотих (57,81 грн);
- автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).
"Сьогодні" раніше писали, як бензинова криза змінила ринок авто в Україні, і розповідали, як українцям продають бензин та дизель "з рук", прикриваючись великими мережами АЗС.