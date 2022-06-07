В Украину прибывают бензовозы из ЕС – что происходит с ценами на топливо

В Украину прибывают бензовозы по "зеленому коридору" / Фото: УНИАН, dpsu.gov.ua, Коллаж: Сегодня

В Украину начали прибывать бензовозы с топливом из Евросоюза по "зеленому коридору".

Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

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Отмечается, что пограничники и таможенники в первую очередь пропускают автомобили с горючим и в случае необходимости открывают для них дополнительные полосы.

Начальник пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Роман Павленко отметил, что такой пропуск обеспечивается по задаче руководства правительства.

Пограничники подчеркнули, что представители смежных стран ЕС также в первую очередь пропускают бензовозы, которые везут в Украину топливо или возвращаются за ним.

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Что с ценами на АЗС?

Цены не успели отреагировать на открытие "зеленых коридоров" для бензовозов и во вторник, 7 июня, остались такими же, как и 6 числа.

Бензин А-95 можно найти только на нескольких заправках, на ОККО за него просят 52 грн/л, а на "Авиас" 50,50 грн/л.

Дизтопливо реализуют гораздо больше АЗС, дешевле всего продает "БРСМ-Нефть" – 54,99 грн/л, а дороже всего – Mango – 57,99 грн/л.

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Общая картина выглядит следующим образом:

Цены на бензин остановились / Фото: auto.ria.com

Лихорадка на польском рынке

Цены на топливо в Польше переживают сильные скачки, в начале июня стоимость некоторых видов бензина побила рекорды.

Ситуация выглядит так:

А-95 – 7,76 злотых (53,60 грн);

А-98 – 8,27 злотых (57,12 грн);

дизтопливо – 8,37 злотых (57,81 грн);

автогаз – 3,54 злотых (24,37 грн).

"Сегодня" раньше писали, как бензиновый кризис изменил рынок авто в Украине, и рассказывали, как украинцам продают бензин и дизель "с рук", прикрываясь большими сетями АЗС.