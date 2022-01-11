В Україні зареєстрували рекордну кількість вживаних авто: ТОП-5 моделей

За 2021 рік зареєстрували 517,4 тис. легкових авто з пробігом / Фото: Колаж: Сьогодні

У грудні 2021 року в Україні зареєстрували 47,3 тисяч вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це у чотири з половиною рази більше, ніж нових – їх 10,5 тис. од. Та на 18% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Загалом в Україні за 2021 рік зареєстрували 517,4 тис. легкових авто з пробігом, що стало абсолютним рекордом для країни. Оскільки, це на 46% більше ніж торік.

Більше того, 83 з 100 зареєстрованих в Україні легкових автомобілів – машини з пробігом.

П'ятірка лідерів минулого року виглядає так:

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Першим став Volkswagen. За рік зареєстрували 90,2 тис. авто цієї німецької марки.

На другому місці Ford. Таких авто зареєстрували майже 45 тис.

Третім за популярністю став Renault з результатом 42,9 тис. автівок.

Четвертою стала Skoda. За рік придбали та зареєстрували 38,4 тис. таких авто.

На п'ятій сходинці Opel – 33,1 тис. українських номерів.

Штрафи для "євробляхерів"

10 листопада закінчився пільговий період розмитнення авто на європейських номерах.

Відтепер таку автівку може зупинити патрульний і виписати штраф у розмірі 8,5 тис. грн.

Але і це ще не все, потім дані можуть передати до Митної служби і там накласти штраф у розмірі 150 тис. грн, а нерозмитнене авто доведеться вивезти за територію країни.

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Раніше ми повідомляли, що стало відомо, які автомобілі найчастіше купували українці у листопаді 2021 року. За місяць українці встигли придбати та зареєструвати 8,7 тис. нових легковиків.

Нагадаємо, що автоексперт Олександр Товстоног пояснив, що на подорожчання уживаних автомобілів впливає ситуація на новому ринку – все взаємопов'язане.