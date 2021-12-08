Українці пересідають на електрокари: які авто вибирають найчастіше

В країні зросла частка нових машин серед електромобілів

За 2021 рік в Україні першу реєстрацію пройшли 7,9 тис. електромобілів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці в листопаді придбали 905 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з минулим роком, показник зріс на 76%.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Найпопулярнішим в країні легковим електромобілем став Nissan Leaf. Related Articles – 178 автівок.

На другому місці – Tesla Model 3 – 64 авто.

На третьому місці Chevrolet Bolt – 46 машин.

Четвертим став Volkswagen e-Golf – 43 штук.

На п'ятому місці одразу дві моделі Renault Zoe та Tesla Model S – 38 реєстрацій.

А з 57 комерційних електромобілів, що отримали українські номери, 44 – Renault Kangoo Z.E.

Крім того, в країні зросла частка нових машин серед електромобілів. Що минулого року частка нових авто становила 10%, а у листопаді цього року – 18%.

А за 2021 рік в Україні першу реєстрацію пройшли 7,9 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Це на 16% більше, ніж минулого року. А нові авто в цій кількості – 16%.

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Найпопулярнішими стали:

Nissan Leaf та Audi E-Tron – 108 штук;

На другому місці Mercedes-Benz EQC – 100 штук;

Porsce Taycan – 83 штуки.

Штрафи для "євробляхерів"

10 листопада закінчився пільговий період розмитнення авто на європейських номерах.

Відтепер таку автівку може зупинити патрульний і виписати штраф у розмірі 8,5 тис. грн.

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Але і це ще не все, потім дані можуть передати до Митної служби і там накласти штраф у розмірі 150 тис. грн, а нерозмитнене авто доведеться вивезти за територію країни.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, які автомобілі найчастіше купували українці у листопаді 2021 року. За місяць українці встигли придбати та зареєструвати 8,7 тис. нових легковиків.

Нагадаємо, що автоексперт Олександр Товстоног пояснив, що на подорожчання вживаних автомобілів впливає ситуація на новому ринку – все взаємопов'язано.