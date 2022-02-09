В Україні злетять ціни на смартфони – на скільки подорожчають гаджети

В Україні подорожчають смартфони: що відбувається / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після пропозиції Володимира Зеленського подарувати по смартфону кожному вакцинованому українцю від 60 років, у світі заговорили про серйозне подорожчання гаджетів. Зміни в ціні на мобільні телефони зачеплять і український ринок.

Про це пише видання Counterpoint Research , що спеціалізується на аналітиці цін

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Повідомляється, що смартфони додадуть у ціні вже у 2022 році через дефіцит мікросхем та їх подорожчання.

При цьому зазначається, що телефони дорожчали і роком раніше – з січня до лютого ціни, в середньому, стали вищими на 600 грн .

Звідки взявся дефіцит мікросхем?

Все буденно – пандемія коронавірусу вплинула на дуже різкий і серйозний попит на ноутбуки, приставки, техніку для дому. Ця техніка була потрібна людям для віддаленої роботи.

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Тоді через локдауни по всьому світу подорожчала й логістика. Як зазначають аналітики Resilinc, у 2020 році перебої у світових ланцюжках постачань зросли на 67%.

Звичайно, є ще й кілька інших факторів, що супроводжують подорожчання, а саме:

більшість компаній, що займаються постачанням чіпів на ринок, володіють лише технологією, а не виробництвом;

екологічна криза на Тайвані, де заводи залишалися без води;

ряд техногенних аварій у китайському Шихецзі та японській префектурі Ібаракі – місцях локації найбільших виробників електроніки та кремнію;

дефіцит кремнію, зростання цін на яке, за прогнозами, триватиме до 2027 року.

Смартфони в Україні теж будуть дорожчими?

За даними Мінфіну, техніка в українських магазинах дорожчала ще у 2021 році. Цінники змінювалися так:

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у магазинах "Київстар" середня вартість гаджета зросла на 18%;

у "Фокстроті" – на 20%;

у "Цитрусі" – на 8%.

"У 2020 році техніка у вітчизняних магазинах продовжить дорожчати. Йде інфляційний тиск на всі ринки. Кредити для бізнесу стають дорожчими, транспортні витрати зростають. Плюс глобальні причини, що вдарили по ринку смартфонів. За прогнозами, смартфони в Україні цього року можуть подорожчати ще більше , ніж у світі, – на 30-35% , – каже аналітик Олександр Болтян.

Раніше ми писали, що в Україні 2022 року інтернет провайдери переглянуть ціни за послуги всім користувачів.

За словами керівника інтернет-провайдера NetAssint Максима Тульєва, ціна за інтернет може підвищитися на 20%, тобто за швидкість 100 Мбіт/с українець платитиме близько 300 гривень у місяць.