В Украине взлетят цены на смартфоны – на сколько подорожают гаджеты

В Украине подорожают смартфоны: что происходит / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
После предложения Владимира Зеленского подарить по смартфону каждому вакцинированному украинцу от 60 лет, в мире заговороли о серьезном подорожании гаджетов. Изменения в цене на мобильные телефону коснутся и украинского рынка.
Об этом пишет издание Counterpoint Research, специализирующееся на аналитике цен.
Сообщается, что смартфоны прибавят в цене уже в 2022 году по причине дефицита микросхем и их подорожания.
При этом отмечается, что телефоны дорожали и годом ранее – с января по февраль цены, в среднем, стали выше на 600 грн.
Откуда взялся дефицит микросхем?
Все довольно буднично – пандемия коронавируса повлияла на очень резкий и серьезный спрос на ноутбуки, приставки, технику для дома. Эта техника была необходима людям для удаленной работы.
Тогда из-за локдаунов по всему миру подорожала логистика. Как отмечают аналитики Resilinc, в 2020 году перебои в мировых цепочках поставок выросли на 67%.
Конечно, есть еще и несколько других сопутствующих подорожанию факторов, а именно:
- большинство компаний, которые занимаются поставкой чипов на рынок, владеют только технологией, а не производством;
- экологический кризис на Тайване, где фабрики оставались без воды;
- ряд техногенных аварий в китайском Шихэцзы и японской префектуре Ибараки – местах локации крупнейших производителей электроники и кремния;
- дефицит кремния, рост цен на который, по прогнозам, продлится до 2027 года.
Смартфоны в Украине тоже будут дороже?
По данным Минфина, техника в украинских магазинах дорожала еще в 2021 году. Ценники менялись так:
- в магазинах "Киевстар" средняя стоимость гаджета выросла на 18%;
- в "Фокстроте" – на 20%;
- в "Цитрусе" – на 8%.
"В 2020 году техника в отечественных магазинах продолжит дорожать. Идет инфляционное давление на все рынки. Кредиты для бизнеса становятся дороже, транспортные затраты растут. Плюс глобальные причины, ударившие по рынку смартфонов. По прогнозам, смартфоны в Украине в этом году могут подорожать еще больше, чем в мире, – на 30-35%", – говорит аналитик Александр Болтян.
Ранее мы писали, что в Украине в 2022 году интернет провайдеры пересмотрят цены за услуги для всех пользователей.
По словам руководителя интернет-провайдера NetAssint Максима Тульева, цена за интернет может повыситься на 20%, то есть за скорость в 100 Мбит/с украинец будет платить около 300 гривен в месяц.