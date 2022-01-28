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В Україні злетять ціни на інтернет: кому доведеться платити найбільше

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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28 січня, 16:33
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Подорожчання найбільше відчують мешканці сільської місцевості та ті, хто живе у приватних міських секторах
/ Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Підвищення цін в Україні у 2022 році торкнеться не лише продуктів харчування, а й інтернету. Провайдери заявляють, що місячна плата за послуги стане дорожчою для всіх користувачів.

Про це повідомляє Biz.today.ua .

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Інтернет дорожчає через підвищення витрат на кабелі та подорожчання енергоносіїв.

Як пояснив керівник інтернет-провайдера NetAssint Максим Тульєв, у 2022 році ціна за інтернет може підвищитися на 20%, тобто за швидкість 100 Мбіт/с українець платитиме близько 300 гривень у місяць.

Подорожчання найбільше відчують мешканці сільської місцевості та ті, хто живе у приватних міських секторах. А ось користувачі, які живуть у багатоквартирних будинках у великих містах, можуть не турбуватися – вони підвищення щомісячної плати особливо не відчують.

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Що з рештою цн?

Україна закінчила 2021 з інфляцією в 10%, хоча в макропрогнозі було закладено 7,3%. Тому інфляційні небезпеки тільки посилюються. Впливає на це не лише високі ціни на товари та послуги, а й подорожчання енергоносіїв.

Тим часом Кабінет Міністрів України ввів граничний рівень торгової надбавки деякі види продуктів. До кінця карантину вона обмежуватиметься 10%.

Держрегулювання цін стосується наступних продуктів :

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  • цукровий пісок;
  • пшеничне борошно вищого гатунку;
  • макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого гатунку);
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);
  • соняшникова олія;
  • курячі яйця категорії С1;
  • птах (куряча тушка);
  • вершкове масло жирністю 72,5 відсотка.

Раніше ми розповідали, у якій країні світу найдорожчий інтернет , і писали, що "Укртелеком" за підтримки Iskratel інвестує 12 млн євро у програму розширення мережі оптичного інтернету.

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