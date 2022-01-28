В Україні злетять ціни на інтернет: кому доведеться платити найбільше

Подорожчання найбільше відчують мешканці сільської місцевості та ті, хто живе у приватних міських секторах

/ Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Підвищення цін в Україні у 2022 році торкнеться не лише продуктів харчування, а й інтернету. Провайдери заявляють, що місячна плата за послуги стане дорожчою для всіх користувачів.

Про це повідомляє Biz.today.ua .

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Інтернет дорожчає через підвищення витрат на кабелі та подорожчання енергоносіїв.

Як пояснив керівник інтернет-провайдера NetAssint Максим Тульєв, у 2022 році ціна за інтернет може підвищитися на 20%, тобто за швидкість 100 Мбіт/с українець платитиме близько 300 гривень у місяць.

Подорожчання найбільше відчують мешканці сільської місцевості та ті, хто живе у приватних міських секторах. А ось користувачі, які живуть у багатоквартирних будинках у великих містах, можуть не турбуватися – вони підвищення щомісячної плати особливо не відчують.

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Що з рештою цн?

Україна закінчила 2021 з інфляцією в 10%, хоча в макропрогнозі було закладено 7,3%. Тому інфляційні небезпеки тільки посилюються. Впливає на це не лише високі ціни на товари та послуги, а й подорожчання енергоносіїв.

Тим часом Кабінет Міністрів України ввів граничний рівень торгової надбавки деякі види продуктів. До кінця карантину вона обмежуватиметься 10%.

Держрегулювання цін стосується наступних продуктів :

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цукровий пісок;

пшеничне борошно вищого гатунку;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого гатунку);

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);

соняшникова олія;

курячі яйця категорії С1;

птах (куряча тушка);

вершкове масло жирністю 72,5 відсотка.

Раніше ми розповідали, у якій країні світу найдорожчий інтернет , і писали, що "Укртелеком" за підтримки Iskratel інвестує 12 млн євро у програму розширення мережі оптичного інтернету.