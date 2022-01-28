В Україні злетять ціни на інтернет: кому доведеться платити найбільше

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Підвищення цін в Україні у 2022 році торкнеться не лише продуктів харчування, а й інтернету. Провайдери заявляють, що місячна плата за послуги стане дорожчою для всіх користувачів.
Про це повідомляє Biz.today.ua .
Інтернет дорожчає через підвищення витрат на кабелі та подорожчання енергоносіїв.
Як пояснив керівник інтернет-провайдера NetAssint Максим Тульєв, у 2022 році ціна за інтернет може підвищитися на 20%, тобто за швидкість 100 Мбіт/с українець платитиме близько 300 гривень у місяць.
Подорожчання найбільше відчують мешканці сільської місцевості та ті, хто живе у приватних міських секторах. А ось користувачі, які живуть у багатоквартирних будинках у великих містах, можуть не турбуватися – вони підвищення щомісячної плати особливо не відчують.
Що з рештою цн?
Україна закінчила 2021 з інфляцією в 10%, хоча в макропрогнозі було закладено 7,3%. Тому інфляційні небезпеки тільки посилюються. Впливає на це не лише високі ціни на товари та послуги, а й подорожчання енергоносіїв.
Тим часом Кабінет Міністрів України ввів граничний рівень торгової надбавки деякі види продуктів. До кінця карантину вона обмежуватиметься 10%.
Держрегулювання цін стосується наступних продуктів :
- цукровий пісок;
- пшеничне борошно вищого гатунку;
- макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого гатунку);
- молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);
- соняшникова олія;
- курячі яйця категорії С1;
- птах (куряча тушка);
- вершкове масло жирністю 72,5 відсотка.
Раніше ми розповідали, у якій країні світу найдорожчий інтернет , і писали, що "Укртелеком" за підтримки Iskratel інвестує 12 млн євро у програму розширення мережі оптичного інтернету.