В Україні злетіли ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше

Ціни на деяке м'ясо злетіли / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на деяке м'ясо для українців у вересні 2021 року зросли до 25,5%. Порівняно з груднем попереднього року найбільше подорожчало куряче філе, яловичина та свинина.

Про це повідомляє Державна служба статистики

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Як зросли ціни:

куряче філе в грудні коштувало в середньому 91,71 грн за кг, вже у вересні цього року його вартість зросла до 115,1 грн за кг (+25,5% з початку року).

яловичина в середньому коштувала 144,82 грн за кг, у вересні 2021 року її ціна зросла до 172,04 грн за кг (+18,8%).

свинина у середньому коштувала 115,86 грн за кг, у вересні вже м'ясо подорожчало до 124,45 грн за кг (+7,4%).

Телятина в Україні також дорожчає

В Україні мало не на 50% подорожчали телятина та яловичина. На ринку це пов'язують із дефіцитом. Нема чим годувати і ніякої можливості утримувати поголів'я, кажуть фермери.

Покупці кажуть, що відчувають подорожчання, та переходять на дешевше м'ясо – свинину та курятину. Або купують раз на кілька місяців.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні знизилися ціни на овочі – причиною стали морози, що насуваються. Тепер фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.