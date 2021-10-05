Найдоступніший вид м'яса в Україні подорожчає

В Україні може стрімко подорожчати курятина, яка наразі є найдешевшим в країні м’ясом.
Про це пише Today.ua, посилаючись на зміни в податковому кодексі та Мінагрополітики.
Наразі середня ціна за кілограм курятини становить 58,8 грн, найдорожче це м’ясо коштує у Київській області – 68 грн/кг, а найдешевше у Хмельницькій – 48 грн/кг.
За останній місяць курятина подорожчала на 3%, а протягом року вже на 29%.
Новий злет цін очікується через те, що влада значно підняла податки для виробників.
До сьогодні виробники курятини працювали за спрощеною схемою оподаткування, а після прийняття законопроекту №5600 українським птахівникам доведеться платити у повному обсязі.
Також очікується, що це може спричинити закриття деяких підприємств, а частина з них піде "у тінь".
Що ще може подорожчати?
В Україні очікується підняття цін на алкогольну продукцію, оскільки Міністерство економіки збирається затвердити нові мінімальні роздрібні ціни.
Через інфляцію та сезонний фактор можуть подорожчати деякі овочі та фрукти, а також крупи, хліб та деякі види м’яса.