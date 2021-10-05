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Найдоступніший вид м'яса в Україні подорожчає

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
5 жовтня, 09:20
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Для виробників підняли податки: в Україні очікується подорожчання ще одного виду м'яса
В Україні піднімуть ціни на курятину - причина
В Україні піднімуть ціни на курятину - причина / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні може стрімко подорожчати курятина, яка наразі є найдешевшим в країні м’ясом.

Про це пише Today.ua, посилаючись на зміни в податковому кодексі та Мінагрополітики.

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Наразі середня ціна за кілограм курятини становить 58,8 грн, найдорожче це м’ясо коштує у Київській області – 68 грн/кг, а найдешевше у Хмельницькій – 48 грн/кг.

За останній місяць курятина подорожчала на 3%, а протягом року вже на 29%.

Новий злет цін очікується через те, що влада значно підняла податки для виробників.

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До сьогодні виробники курятини працювали за спрощеною схемою оподаткування, а після прийняття законопроекту №5600 українським птахівникам доведеться платити у повному обсязі.

Також очікується, що це може спричинити закриття деяких підприємств, а частина з них піде "у тінь".

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Що ще може подорожчати?

В Україні очікується підняття цін на алкогольну продукцію, оскільки Міністерство економіки збирається затвердити нові мінімальні роздрібні ціни.

Через інфляцію та сезонний фактор можуть подорожчати деякі овочі та фрукти, а також крупи, хліб та деякі види м’яса.

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