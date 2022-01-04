В Україні злетіли ціни на м'ясо: скільки платитимемо за кілограм

Курятина, порівняно з груднем, подешевшала, а ось яловичина зросла в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час зимових свят в Україні зріс попит на свинину, відповідно, злетіли і ціни. Вона коштує у супермаркетах від 113 до 130 грн.

Як повідомляє SEEDS, подорожчали і свині забійних кондицій – коштують 49,5-50 грн/кг.

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"Виробники свинини відзначили чималий попит на додаткові обсяги, тому фактична реалізація товарних тварин перевищила заплановане наприкінці минулого тижня. Це, у свою чергу, обмежило розміри товарних партій для реалізації в перший тиждень 2022-го для багатьох операторів", – кажуть аналітики Асоціації "Свинарі України".

Експерти прогнозують, що найближчим часом ціни на свинину залишаться на нинішньому рівні і не впадуть, оскільки під час свят у супермаркетах та на ринках великий попит на це м'ясо.

Наразі ж вартість становить:

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свиняча грудка – 100,28 грн/кг (грудень – 104,59 грн/кг);

лопатка – 115,95 грн/кг (грудень – 110,55 грн/кг);

ошийок – 148,18 грн/кг (грудень – 147,98 грн/кг);

ребра – 111,65 грн/кг (грудень – 109,86 грн/кг);

шашлик – 148,49 грн/кг (грудень – 142,02 грн/кг).

Скільки коштує сало?

Сало незабаром може перетворитися на делікатес. Вже зараз за так зване генеральське просять 380 грн/кг. Водночас продавці, розуміючи невисоку купівельну спроможність українців, йдуть на хитрість. Вони продають сало упаковками по 200 г за 76 грн. Найдешевше сало коштує на ринках, можна виручити по 160 грн/кг.

За останні п'ять років цей продукт подорожчав майже втричі. Проте, на думку експертів, для такого шаленого стрибка цін передумови відсутні.

Однак у наш час більшість агропідприємств вирощують м'ясні породи, де мало сала. З імпортної свинини також не виходить якісного сала. Для цього потрібно сало з приватних обійсть, а фермерам стало невигідно вирощувати та продавати свиней.

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Що з цінами на інше м'ясо?

Курятина, порівняно з груднем, подешевшала, а ось яловичина зросла в ціні. Але вартість залежить від окремих позицій.

У супермаркетах коштують:

курячі стегна – 72,95 грн/кг (грудень – 93,30 грн);

куряча гомілка – 60,25 грн/кг (грудень – 65,84 грн/кг);

куряче філе – 111,26 грн/кг (грудень – 114,91 грн/кг).

яловичий гуляш – 236,95 грн/кг (грудень – 233,39 грн/кг);

яловичі ребра – 140,48 грн/кг (грудень – 140,48 грн/кг).

Скільки коштує червона ікра?

У період зимових свят багато українців до новорічного столу купують червону ікру. Але не всі пропозиції з магазинів якісні. Виявилося, що вона не може коштувати менше ніж 2 тисячі грн/кг.

Як розповіла голова правління асоціації "Споживча довіра" Олена Кулікова, червону ікру можна розділити на два класи – з риби, вирощеної штучним шляхом (форель), та з дикої риби (горбуша або нерка).

Якісна ікра коштуватиме:

форелі – 1400 грн за кілограм (112 грн за 80-грамову баночку);

горбуші – 2000 грн за кілограм (160 гривень за баночку);

нерки – 2500 грн за кілограм (200 гривень за баночку).

"Сьогодні" дізнавалися, скільки коштує червона ікра в українських супермаркетах.

Раніше ми повідомляли, що в Україні через свята зростають ціни на продукти, переважно дорожчають ті товари, які найпопулярніші для святкового столу.

Нагадаємо, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.