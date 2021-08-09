В Україні вводять нову монету до Дня Незалежності – як вона виглядає

На монеті до Дня Незалежності зображені лелеки / Фото: прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) з 10 серпня введе в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України". Номінал монети – 5 гривень. Матеріал – нейзильбер. Тираж становитиме 35 тис. штук.

" присвячена ддоленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення Незалежності України", – йдеться на сайті НБУ.

Як виглядає монета

Як виглядає монета "До 30-річчя Незалежності України"

На аверсі монети розміщено:

композиція, що символізує Україну, – мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки;

на тлі угорі малий Державний Герб України, написи: "Україна", "2021";

номінал монети – "5 гривень"

логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображені:

кольорова вишита стрічка (тамподрук), яка символізує код нації та нагадує ДНК;

напис: "30 років Незалежності України".

Монета важить 16,54 г, її діаметр становить 35 мм.

Нагадаємо, в червні 2021 року НБУ ввів в обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву України.

А наприкінці липня в обіг вийшла пам'ятна монета з конем.

Також нещодавно в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами, які вже вийшли з обігу.

А про те, які монети минулих років можуть збагатити українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":