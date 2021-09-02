В Україні вперше зареєстрували автомобіль на водні (фото)

Процес сертифікації авто був складним - він зайняв півтора місяця / Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Енергетичної асоціації "Українськай воднева рада" Олександр Репкін заявив, що в Україні сертифікували перший автомобіль на водні.

Про це він повідомив в Facebook.

"Ми з Українською водневою радою завезли в Україну і сертифікували водневу машину японської марки Toyota. Вперше така машина має українські номери! У 2019 році я пообіцяв, що це станеться, і зараз можу з гордістю представити результат", – написав він.

Фото: сайт Української водневої ради

За його словами, процес сертифікації був складним – він зайняв півтора місяця, адже машину потрібно було правильно класифікувати, щоб вона відповідала чинним стандартам безпеки. Складнощі виникли, оскільки це був перший такий досвід для України. Тепер же у всіх, хто побажає розмитнити водневу машину, на все піде лише три дні.

"Тепер справа за поступовою розбудовою інфраструктури для водневого транспорту (загалом водень — це екологічне паливо не тільки для авто, але й для поїздів і літаків). Серед перших наших кроків буде сертифікація ще одного автомобіля та створення першої водневої заправки в Україні", – написав Репкін.

Водень у процесі "зеленого переходу"

Прихильники водневої енергетики вважають, що водень, який при спалюванні виділяє тільки воду, можна використовувати в різних сферах:

як заміну палива в промислових процесах (наприклад, при виробництві сталі і цементу):

в автомобілях замість бензину;

для опалення будинків;

як чисту енергіюї для інших комунальних послуг, коли сонячна і вітрова енергія недоступні (водень можна зберігати і спалювати для генерування електрики в міру необхідності).

Зелений водень найефективний на шляху декарбонізації. Його отримують за допомогою поновлюваних джерел енергії (ВДЕ), головним чином при електролізі води. Однак частка такого водню поки невелика, 78% цього палива досі проводиться за допомогою переробки газу і нафти, що не відповідає всім вимогам "зеленого переходу".

Нагадаємо, 2020 року в рамках Європейської зеленої угоди ЄС ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником воднюдо Європейського Союзу.

Також повідомлялося, що в Південній Кореї виявили спосіб перетворення аміаку на зелений водень.

А в Фінляндії вже почали випробування двигуна на 100%-вому водні.

Також ми повідомляли, що компанія "Нафтогаз України" і німецька енергетична компанія RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) уклали меморандум про співпрацю в секторі водневої економіки на виконання домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, досягнутих в липні 2021 року в Берліні.