В Украине впервые зарегистрировали автомобиль на водороде (фото)

Процесс сертификации авто был сложным - он занял полтора месяца / Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин заявил, что в Украине сертифицировали первый автомобиль на водороде.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Мы с Украинским водородным советом завезли в Украину и сертифицировали водородную машину японской марки Toyota. Впервые такая машина имеет украинские номера! В 2019 году я пообещал, что это произойдет, и сейчас могу с гордостью представить результат", – написал он.

Фото: сайт Украинского водородного совета

По его словам, процесс сертификации был сложным – он занял полтора месяца, ведь машину нужно было правильно классифицировать, чтобы она отвечала действующим стандартам безопасности. Сложности возникли, поскольку это был первый подобный опыт для Украины. Теперь же у всех, кто пожелает растаможить водородную машину, на все уйдет лишь три дня.

"Теперь дело за постепенной развитием инфраструктуры для водородного транспорта (всего водород – это экологическое топливо не только для авто, но и для поездов и самолетов). Среди первых наших шагов будет сертификация еще одного автомобиля и создание первой водородной заправки в Украине", – написал Репкин.

Водород в процессе "зеленого перехода"

Сторонники водородной энергетики считают, что водород, который при сжигании выделяет только воду, можно использовать в разных сферах:

как замену топлива в промышленных процессах (например, при производстве стали и цемента):

в автомобилях вместо бензина;

для отопления домов;

в качестве чистой энергии для прочих коммунальных услуг, когда солнечная и ветровая энергия недоступны (водород можно хранить и сжигать для генерирования электричества по мере необходимости).

Зеленый водород наиболее эффективен на пути декарбонизации. Его получают посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом при электролизе воды. Однако доля такого водорода пока невелика, 78% этого топлива до сих пор производится с помощью переработки газа и нефти, что не отвечает всем требованиям "зеленого перехода".

Напомним, в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Южной Корее обнаружили способ превращения аммиака в зеленый водород.

А в Финляндии уже начали испытания двигателя на 100%-м водороде.

Также мы сообщали, что компания "Нафтогаз Украины" и немецкая энергетическая компания RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) заключили меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики во исполнение договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, достигнутых в июле 2021 года в Берлине.