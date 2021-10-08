В Україні вдвічі зросло виробництво авто

З початку 2021 року в Україні виготовили 6710 од. автотранспортних засобів / Фото: Колаж: Сьогодні

На українських заводах, у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Порівняно з минулим місяцем, випуск автотранспорту виріс на 64%.

Про це повідомляє пресслужба Укравтопрому.

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У вересні зібрали 809 легкових автомобілів, що на 3% більше, ніж торік. Комерційних авто – 19, це майже уп’ятеро більше аніж у вересні 2020 року. А також зробили 81 автобус, їх виробництво збільшилось на 11%.

З початку 2021 року в Україні виготовили 6710 од. автотранспортних засобів – це у 2,2 раза більше, ніж за перші дев’ять місяців минулого року.

За дев'ять місяців 2021 року виготовили:

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легкових автомобілів – 6135 шт. (+136%);

комерційних авто – 39 шт. (+22%);

автобусів – 536 шт. (+15%).

Вживані авто в США несподівано подорожчали

Попит на старі автомобілі останнім часом зріс не лише в Україні. Вживані машини популярних моделей у США навіть стали коштувати дорожче за свою первісну ціну. Різниця часом досягає кількох тисяч доларів. Експерти пояснюють таку ситуацію дефіцитом мікросхем в автоіндустрії.

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