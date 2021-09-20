В Україні збільшився ВВП. Держстат оцінив зростання економіки

У Держстаті оцінили зростання економіки в другому кварталі поточного року на рівні 5,4%

В Україні в другому кварталі 2021 року ВВП, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зріс на 5,7% в річному вираженні.

Про це повідомила Державна служба статистики

У той же час, в порівнянні з минулим кварталом, ВВП скоротився на 0,7%, що на 0,1 процентний пункт краще попередньої оцінки спаду в 0,8%. Це з урахуванням сезонного фактора.

Відзначимо, що раніше в Держстаті оцінили зростання економіки в другому кварталі поточного року на рівні 5,4%. А в першому кварталі 2021 року ВВП скоротився на 2,2% в річному вираженні.

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Номінальний ВВП склав 1,17 трлн грн, а ВВП в розрахунку на одну людину – 28,19 тисячі грн (+6,4% в річному вимірі).

Згідно з офіційними даними, найбільше серед галузей зросло тимчасове розміщення та організація харчування (+35%) і фінансова та страхова діяльність (+17,8%). Скоротилися найпомітніше обсяги виробництва в сільському, лісовому і рибному господарстві (-10,6%) та державному управлінні і обороні; обов'язкове соціальне страхування (-4,7%).

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