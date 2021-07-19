Серйозне зростання. У Мінекономіки дали оптимістичний прогноз щодо ВВП

Експерти вважають, що в квітні-червні поточного року зростання ВВП в Україні складе 6%

Незважаючи на пандемію, експерти відзначають позитивні тенденції для економіки / Фото: колаж "Сьогодні"

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в квітні-червні поточного року складе 6% в порівнянні з другим кварталом минулого року. А зростання ВВП за 5 місяців 2021 року склало 0,7%.

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Про це йдеться в "Огляді економічної активності", опублікованому на офіційному сайті Міністерства економіки.

"За розрахунками Мінекономіки, зростання в II кв. 2021 складе близько 6% (до II кв. 2020 року). Надалі очікуємо, що будівництво і сільське господарство в літні місяці компенсують відставання", – підкреслили в міністерстві.

В огляді йдеться, що динаміка ВВП 1 кварталу 2021 року відповідає раніше прогнозованим тенденціям. Вона склала 2,2% в порівнянні з відповідним кварталом 2020 року.

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"Сприяти прискоренню зростання буде і цінова кон'юнктура на зовнішніх сировинних ринках, яка стане ключовою підтримкою діяльності вітчизняних експортерів. Як наслідок, за підсумками 2021 року зростання ВВП вийде на прогнозований рівень 4,1%", – йдеться в огляді.

Незважаючи на пандемію, експерти відзначають позитивні тенденції для економіки – за підсумками 5 місяців зростання ВВП оцінений на рівні 0,7%. Але, таке зростання ВВП трохи нижче, ніж прогнозувалося раніше.

"Це обумовлено недооцінкою впливу фактора витратності, що сформувався в результаті тиску з боку висхідного цінового тренда на світовому ринку, а також непрогнозованим" відставанням "розвитку будівництва і сільського господарства", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році виріс до 30% ВВП після зниження за підсумками 2019 року. Серед причин все більшого переходу економіки в тінь – карантин і коронакриза, які змусили бізнес "економити" на податках.