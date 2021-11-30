В Україні зменшилася середня зарплата – кому не доплатили найбільше

Україна заборгувала населенню більше 4 млрд грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні виросла заборгованість по заробітній платі. Найбільше держава винна Донецькій області (більше 1 млрд грн), найменше – перед Чернівецькою (понад 3,3 млн грн). Сума заборгованості перед жителями Києва сягає більше 546 млн грн.

Якщо порівняти загальну заборгованість станом на 1 листопада 2021 року з 1 жовтня цього року – це 100,1%.

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Про це йдеться у статистичних даних Державної служби статистики України.

Графік заборгованості 2020-2021 рр / Фото: скріншот

На початок листопада цього року понад три чверті заборгованості припадало на промисловість (76,50%). При цьому більше половини утворено в Донецькій (25,1%), Харківській (13,2%), Дніпропетровській (11,9%) областях та м. Києві (13,6%). Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, які припинили подавати звіти упродовж 2019–2020 років, на 1 листопада 2021 р становила 158,5 млн грн.

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Середня заробітна плата

Штатний працівник підприємств, установ та організацій у жовтні 2021 р отримував 14045 грн. Це в 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).

Динаміка середньої заробітної плати 2020-2021 рр / Фото: скріншот

Порівняно з вереснем середня заробітна плата зменшилася на 1,4%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2020 р) збільшилася на 15,4%.

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Індекс реальної заробітної плати в жовтні 2021 р порівняно з вереснем 2021р. становив 97,8%, а відносно жовтня 2020 р – 104,0%.

Зміни з 1 грудня

У грудні 2021 року на українців чекає низка важливих нововведень, серед яких матеріальне заохочення за вакцинацію від коронавірусу та підвищення податків.

У зв'язку з тим, що з 1 грудня в Україні підвищують мінімальну зарплату, мінімальний розмір податку становитиме 1430 гривень — 22% від мінімальної зарплати. Його мають сплатити ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування.

Однак тим, хто обрав загальну систему оподаткування, потрібно буде до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, сплатити щонайменше 4070 грн.

А скільки отримують українці у Польщі та що їх чекає там насправді, читайте у матеріалі "Сьогодні".