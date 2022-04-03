В Україні торгують довідками для виїзду за кордон — скільки коштує зрада

Гроші за фальшивку беруть немаленькі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На Закарпатті невідомий організував злочинну схему продажу фальшивих документів військовозобов'язаним чоловікам для виїзду за кордон під час дії воєнного стану. За послуги свої правив по 20 тис. євро з кожного клієнта.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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Як повідомили у службі, злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без фактичного проходження особою необхідних обстежень.

Про подібне раніше повідомляли і в пресслужбі Державного бюро розслідувань. Мешканець Одеської області організував канал переправлення військовозобов'язаних українців за кордон. Для цього він записався до лав місцевої територіальної оборони й, прикриваючись відповідним посвідченням, перевозив чоловіків призовного віку своїм автомобілем на територію Молдови.

За свої "послуги" він брав дещо менше свого "колеги" — 5 тисяч євро з людини.

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Кому заборонений виїзд?

Нагадаємо, що виїзд за межі України заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років. Серед винятків:

чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби;

особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;

усиновлювачі, опікуни або ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Раніше ми розповідали про актуальні схеми, які використовують зловмисники в умовах воєнного стану.

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