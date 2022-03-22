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Бізнес на крові? Як в Україні торгують "квитками за кордон"

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22 березня, 11:09
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Мережа інтернет переповнена оголошеннями про продаж таких "квитків"
Чоловіки платять немаленькі суми, аби дістатися іншої країни
Чоловіки платять немаленькі суми, аби дістатися іншої країни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після введення в Україні воєнного стану масово активізувалися шахраї, які готові нажитися в буквальному сенсі на будь-чому. Вони шукають різноманітні способи, як обзавестися немаленькими коштами.

"Сьогодні" розкаже вам про одну найпопулярніших схем, якою під час війни користуються недоброчесні громадяни.

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Так, однією з таких є небезкоштовна допомога при перетині кордону. Схема працює просто: вам видають довідку про непридатність або ж термінову операцію, приміром, в Польщі і з цими документами ви, як запевняють шахраї, ви безперешкодно перетинаєте кордон ( адже "там є своя людина").

Де траплялися подібні випадки?

Про такі випадки повідомляли, зокрема, прикордонники Чернігівського загону. Приміром, вчора, 21 березня, службовці виявили підроблені довідки з військкомату у вісьмох чоловіків віком від 20 до 54 років.

Особи з фальшивими довідками про непридатність до військової служби розповіли, що "купилися" на оголошення в інтернеті, в яких пропонували гарантований виїзд за кордон.

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Неодноразово про такі схеми інформували і на Закарпатті. Там за послугу довідки про термінову операцію в Польщі та перетин кордону вимагали орієнтовно 2000 євро, бувало, українці в соцмережах писали і про 5000 євро. За словами екснародного депутата, депутата Мукачівської міськради Віктора Балоги, на Закарпатті цей бізнес за тіньовим оборотом досяг уже промислових масштабів.

Який вигляд мають незаконні послуги?

Нам трапилися такі оголошення про своєрідну допомогу перетнути кордон. Подібна реклама зʼявляється і у Instagram, і у Facebook. До неї зазвичай прикріплюється посилання на телеграм-канал шахраїв.

Незаконна пропозиція
Незаконна пропозиція / Фото: скріншот

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Незаконна пропозиція
Незаконна пропозиція / Фото: скріншот

Незаконна пропозиція
Незаконна пропозиція / Фото: скріншот

Кому заборонений виїзд за кордон?

Подібні пропозиції зазвичай заманюють чоловіків віком від 18 до 60 років. І це цілком зрозуміло. Тільки памʼятайте, що небезпека подібних оголошень в тому, що такі дії є порушенням законодавства України в умовах воєнного часу, винятками є:

  • чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
  • особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;
  • усиновлювачі, опікуни або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

А про те, що існує великий ризик, що ці гроші у вас заберуть і ще й на кордоні до відповідальності за хабар притягнуть, навіть і наголошувати не потрібно.

Українців обманюють з виплатою 6,5 тис. грн

Українці у соцмережах скаржаться, що стали отримувати дивні СМС про нібито нарахування допомоги від держави у розмірі 6,5 тис. грн. У повідомленні також є посилання, на яке просять перейти.

Текст повідомлень приблизно такий: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "посилання".

Проте текст і розмір "допомоги" може бути іншим, головне, що скрізь є фішингове посилання, на яке в жодному разі не можна натискати.

За допомогою такого посилання шахраї можуть викрасти ваши дані й отримати доступ до банківських рахунків або заподіяти шкоду вашому пристрою і вимагати кошти за розблокування.

Нагадаємо, що під час війни в Україні активізувалися телефонні шахраї. Вони масово обдурюють людей, викрадаючи особисті дані та блокуючи телефони — варто лише натиснути одну кнопку.

Раніше ми розповідали, як в українських містах та селах слідом за окупантами зникає будь-яка їжа, матраци і домашня птиця, яку вони варварськи забивають серед білого дня. Російські солдати погоріли також на крадіжці ноутбуків і комп'ютерів у місцевих органах влади.

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