В Україні знову зросли ціни, а російський "Газпром" шантажує Європу – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Поки середня ціна оренди квартир в Києві встановила річний рекорд, також і дорожчають деякі продукти

В Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5%, а у випадку запуску "Північного потоку – 2" країна може втрачати два мільярди доларів щороку. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини про гроші за вівторок, 13 липня.

В Україні знову зросли ціни

В Україні прискорилося зростання цін на соняшникову олію і продукти її переробки – майонези, маргарини, спреди. Також дорожчати швидше стали макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти, цукор. Найсильніше дорожчала фармацевтична продукція, меблі та побутова техніка. Відновилося зростання цін на товари для особистого догляду та електроніку.

А ось швидше за все дорожчали такі послуги, як харчування в кафе, ресторанах тощо, квитки в кіно і на концерти, а також інші послуги сфери культури і відпочинку, страхування особистого транспорту, кабельне телебачення та інтернет, таксі.

Ціни не зупиняються / Фото: Getty Images, Depositphotos

Росія шантажує Європу дефіцитом газу

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС, щоб шантажувати Європу на тему запуску газопроводу "Північний потік – 2", вважає глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон. На його думку, виправити ситуацію могло б антимонопольне розслідування проти "Газпрому". Штраф тоді може скласти 10% від річної виручки – у випадку "Газпрому" це мільярди доларів.

"Газпром" саботує транзит газу в ЄС, вважають в ОГТСУ / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

Зеленський розповів про проблеми через "Північний потік – 2"

Як заявив президент, в України мають бути гарантії поставок газу ще на 10-15 років, адже в разі запуску "Північного потоку – 2" країна може втрачати два мільярди доларів щороку. Так Україна може зіткнутися з дефіцитом газу і зі зростанням ціни на внутрішньому ринку. За його словами, у Німеччині з Україною різні погляди щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Ціни на оренду квартир в Києві злетіли

Середня ціна оренди квартир у Києві встановила річний рекорд, підвищившись у липні-2021 на 21% порівняно з липнем-2020. Так, оренда однокімнатної квартири подорожчала до 11 843 грн на місяць, двокімнатної – до 19 971 грн, трикімнатної – до 37 241 грн. Отже, за рік найсильніше подорожчала оренда трикімнатних квартир (+ 27%). Тепер оренда трьох однокімнатних у середньому обходиться дешевше, ніж однієї трикімнатної.

Оренда квартир у Києві подорожчала / Фото: Сьогодні

У Києві на Центральному вокзалі встановлять новий ескалатор

В "Укрзалізниці" назвали це "історичною новиною". Висота нового підйомника становитиме 6,5 м, він буде встановлений на місці діючого. За словами в.о. голови управління компанії Івана Юрика, торги в Prozorro завершені, переможець – ТОВ "Міцуї Україна". Компанія за свої послуги отримає майже 13 млн грн, це на 19% менше, ніж планувалося витратити.