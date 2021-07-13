В Украине снова выросли цены, а российский "Газпром" шантажирует Европу – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Пока средняя цена аренды квартир в Киеве установила годовой рекорд, также и дорожают некоторые продукты

Цены в Украине повысились, а "Газпром" решил шантажировать Европу. Коллаж: "Сегодня"

В Украине по итогам июня 2021 года годовая инфляция осталась на уровне 9,5%, а в случае запуска "Северного потока – 2" страна может терять два миллиарда долларов ежегодно. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости о деньгах за вторник, 13 июля.

В Украине снова выросли цены

В Украине ускорился рост цен на подсолнечное масло и продукты его переработки – майонезы, маргарины, спреды. Также дорожать быстрее стали макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, сахар. Сильнее всего дорожала фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника. Возобновился рост цен на товары для личного ухода и электронику.

А вот быстрее всего дорожали такие услуги, как питание в кафе, ресторанах и т. д., билеты в кино и на концерты, а также другие услуги сферы культуры и отдыха, страхование личного транспорта, кабельное телевидение и интернет, такси.

Цены не останавливаются / Фото: Getty Images, Depositphotos

Россия шантажирует Европу дефицитом газа

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, чтобы шантажировать Европу на тему запуска газопровода "Северный поток – 2", считает глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. По его мнению, исправить ситуацию могло бы антимонопольное расследование против "Газпрома". Штраф тогда может составить 10% от годовой выручки – в случае "Газпрома" это миллиарды долларов.

"Газпром" саботирует транзит газа в ЕС, считают в ОГТСУ / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

Зеленский рассказал о проблемах из-за "Северного потока – 2"

Как заявил президент, у Украины должны быть гарантии поставок газа еще на 10-15 лет, ведь в случае запуска "Северного потока – 2" страна может терять два миллиарда долларов ежегодно. Так Украина может столкнуться с дефицитом газа и с ростом цены на внутреннем рынке. По его словам, у Германии с Украиной разные взгляды относительно строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

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Владимир Зеленский сказал, что понимает важность "Северного потока – 2" для Германии. Коллаж: "Сегодня"

Цены на аренду квартир в Киеве взлетели

Средняяцена аренды квартир в Киеве установила годовой рекорд, повысившись в июле-2021 на 21% по сравнению с июлем-2020. Так, аренда однокомнатной квартиры подорожала до 11 843 грн в месяц, двухкомнатной – до 19 971 грн, трехкомнатной – до 37 241 грн. Таким образом, за год сильнее всего подорожала аренда трехкомнатных квартир (+27%). Теперь аренда трех однокомнатных в среднем обходится дешевле, чем одной трехкомнатной.

Аренда квартир в Киеве подорожала / Фото: Сегодня

В Киеве на Центральном вокзале установят новый эскалатор

В "Укрзализныце" назвали это "исторической новостью". Высота нового подъемника составит 6,5 м, он будет установлен на месте действующего. По словам и. о. председателя управления компании Ивана Юрика, торги в Prozorro завершены, победитель – ООО "Мицуи Украина". Компания за свои услуги получит почти 13 млн грн, это на 19% меньше, чем планировалось потратить.

Эскалатор в Центральном вокзале в столице. Фото: Иван Юрик